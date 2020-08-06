Названа средняя зарплата российского чиновника

В России назвали регионы, где чиновники получают самые большие зарплаты. Согласно исследованию сервиса «Авито.Работа», больше всех получают госслужащие в Санкт-Петербурге и Москве, а меньше всего — в Саратове и Ульяновске. При этом средняя зарплата российского чиновника составляет 35 тысяч рублей в месяц: за год она выросла на девять процентов.

Материалы по теме Жертва обстоятельств На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить? Рабский труд В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад

В Москве госслужащие получают в среднем 50 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 41,5 тысячи рублей. На третьем месте Барнаул: там на госслужбе платят 40 тысяч рублей в месяц. Самые низкие зарплаты у чиновников в Воронеже (24,2 тысячи рублей), Саратове (23,9 тысячи рублей) и Ульяновске (23,8 тысячи рублей). Для исследования были проанализированы три тысячи вакансий в сфере госслужбы по всей стране.

Как выяснилось, средняя зарплата чиновников сопоставима с деньгами, что получает среднестатистический россиянин. В то же время в ряде отраслей зарплата среднестатистического работника может составлять 50-60 тысяч рублей в месяц. Например, в сфере добычи полезных ископаемых она достигает 65 тысяч рублей в месяц.