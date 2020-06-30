Ситуацию с зарплатами россиян после пандемии оценили

В Роструде оценили ситуацию с зарплатами россиян после пандемии. По словам замглавы службы Дениса Васильева, жителей страны ждут серьезные проблемы с поиском работы и снижение зарплат, пишет ТАСС.

Он пояснил, что уровень оплаты труда снизится из-за большого количества претендентов на одну позицию. По словам Васильева, наиболее уязвимыми в такой ситуации окажутся студенты, которые не имеют опыта работы.

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Кроме студентов сложности испытают представители профессий, которые связаны со взаимодействием с людьми. Речь идет о работниках туристической сферы, экскурсоводах, секретарях, пилотах, бортпроводниках, парикмахерах, фитнес-тренерах. Представитель Минтруда добавил, что меньше всего во время пандемии пострадали профессии, связанные с IT-сферой.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, что из-за пандемии коронавируса работу приостановили 15 миллионов россиян, 680 тысяч из них попали под сокращения. При этом с 1 апреля в качестве безработных официально зарегистрировались только два миллиона человек.

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