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Путин заявил о начале глобального кризиса

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавиурса ударила по мировой торговле и привела к началу глобальной рецессии в мире. Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам, трансляцию которой ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

В ходе выступления Путин заявил, что всю глубину коронавирусного кризиса еще только предстоит оценить. Однако он отметил, что самой острой проблемой для всех стран стал рост безработицы, эти последствия пандемии сказались и на России. Однако последней удалось избежать «драматического скачка». Президент поручил принять меры, чтобы в 2021 году полностью восстановить рынок труда.

Глава государства отметил, что в мире из-за глобальной эпидемии формируется новая реальность. По его словам, теперь в вопросах безопасности и развития можно полагаться только на себя.

Ранее сообщалось, что ходе выступления 23 июня Путин поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для богатых плательщиков с доходом свыше 5 миллионов рублей в год. Ставка налога составит 15 процентов вместо нынешних 13. Повышенная ставка будет применяться только к сумме дохода свыше пять миллионов рублей в год.

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