Мировой экономике пообещали проблемы

В ближайшем будущем мировая экономика столкнется с новыми проблемами из-за очередных вспышек коронавируса в ряде стран, пообещал глава филиппинского Центробанка Бенджамин Диокно. Его слова приводит CNBC.

«Я думаю, что недавние события указывают на ухудшение, а не на улучшение в краткосрочной перспективе», — заявил Диокно.

По оценкам Международного валютного фонда, по итогам года мировой ВВП упадет на 4,4 процента. Это, указал Диокно, сейчас представляется оптимистичным прогнозом.

Мир еще не начал ощущать эффекта от начала вакцинации, а вспышки COVID-19 в США и Европе уже начали снова давить на экономику. Сейчас во всем мире зарегистрировано свыше 68 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли свыше полутора миллионов человек. Сложнее всего обстановка складывается в США, Индии и Бразилии. Наличие вакцины улучшит перспективы мировой экономики, но это случится не раньше первого квартала 2021-го.

Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), мировая экономика в следующем году будет восстанавливаться более медленными темпами, чем предполагалось ранее. В ОЭСР считают, что мировой ВВП увеличится на 4,25 процента в 2021 году и на 3,75 процента в 2022 году. В сентябрьском прогнозе предполагалось, что показатель вырастет на пять процентов в следующем году.