Мировой экономике отказали в быстром восстановлении

Мировая экономика в следующем году будет восстанавливаться более медленными темпами, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Эксперты отказали экономике в быстром восстановлении из-за новых вспышек коронавируса, введения карантинных мер и задержек с вакцинацией. В ОЭСР считают, что мировой ВВП увеличится на 4,25 процента в 2021 году и на 3,75 процента в 2022 году. В сентябрьском прогнозе предполагалось, что показатель вырастет на пять процентов в следующем году.

По итогам этого года ОЭСР ожидает снижение экономики США на 3,7 процента, еврозоны — на 7,5 процента. Китайский ВВП, по прогнозам, увеличится на 1,8 процента. Мировая экономика рухнет на 4,2 процента.

Экономика после кризиса восстанавливается быстрее, если люди доверяют решениям властей. Такие выводы содержатся в исследовании, которое ранее представил Всемирный банк. Сохранение карантинных ограничений до момента прохождения пика смертности от коронавируса также ускоряет восстановление.