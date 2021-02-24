Названы любимые города богачей

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank провели исследование, в рамках которого определили любимые города сверхбогатых людей, также называемых ультрахайнетами. Лидерами рейтинга стали Лондон и Нью-Йорк. Данные представлены в ходе презентации компании, передает корреспондент «Ленты.ру».

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Эксперты составляют рейтинг City Wealth Index по нескольким критериям, включая уровень благосостояния, инвестиций и условия жизни. В итоге после лидеров в ТОП-5 списка вошли Париж, Токио и Гонконг. За ними расположились Чикаго, Лос-Анджелес, Сингапур, Мюнхен и Амстердам. Лондон стал первым по всем критериям, кроме «инвестиций», где занял третье место. Нью-Йорк оказался лучшим по всем показателям, кроме «образа жизни» — третья позиция.

Что касается российских городов, то Москва покинула ТОП-20 рейтинга и заняла 24 место, а Санкт-Петербург с 78 строчки переместился на 90-ю. Относительно отдельных показателей, по критериям «инвестиции» и «образ жизни» столица оказалась на 20 месте. По уровню благосостояния Москва заняла 40 место, в то время как в 2019 году находилась на 11-м.

В январе 2020 года любимыми городами ультрахайнетов стали Цюрих, Копенгаген и Токио. В рейтинге также оказались Майами, Стокгольм, Лондон, Париж, Женева, Амстердам и Сидней. Москва заняла 49 место из 50. Тогда эксперты взяли во внимание такие показатели, как возможность получения хорошего образования, налогообложение, экологическая ситуация, безопасность, развитие предпринимательства, культурный опыт и другие.

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