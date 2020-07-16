Богатые москвичи нашли альтернативу загородным домам

В период экономической нестабильности в Москве повысился спрос на пентхаусы. Богатые граждане покупают их как с целью инвестирования средств, так и для личного проживания, говорится в материалах компании Level Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Квартиры на последних этажах в локациях с хорошей экологией, парками, с видами на воду рассматриваются как альтернатива загородным домам, отмечают эксперты. «Многие состоятельные люди не хотят обременять себя загородной недвижимостью, но не прочь иметь жилье в Москве с загородными характеристиками и преимуществами», — поясняют они.

По словам специалистов, в сегменте элитного жилья пентхаусы доступны единичным клиентам, но в бизнес-классе, учитывая текущие ипотечные условия, найти варианты для себя могут многие покупатели. «Ими могут стать те москвичи, у которых есть обычные трехкомнатные квартиры», — утверждают в Level Group.

Ранее в июле стало известно, что наибольшая доля сделок в московских новостройках — около 40 процентов — приходится на 36-45-летних. Еще 30 процентов покупателей — это люди в возрасте от 25 до 35 лет, 25 процентов — старше 45 лет.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru