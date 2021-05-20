У российских семей стало меньше свободных денег по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», передает ТАСС.

В апреле объем доступных средств на приобретение услуг и товаров сверх необходимости снизился на 26 процентов по сравнению с апрелем прошлого года. Однако показатель вырос на 14 процентов по сравнению с мартом. «При этом уровень восстановления несколько ниже ожидаемого, и динамика против прошлого года резко негативная», — констатировала исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева.

Материалы по теме Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

Исследование основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.

В марте объем свободных денег в российских семьях сократился на 34 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Россияне начали активнее избавляться от денег, поскольку произошло снижение доходов и одновременно рост расходов, отмечают эксперты. Основной вклад в последнее внесло общее подорожание товаров с начала года, а также праздничный период 8 марта.

Свободные деньги — это средства, которые остаются у семей после покупки необходимых продуктов, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это те деньги, которые могут быть потрачены на образование, отпуск, здоровье ремонт. Также это те средства, которые можно просто отложить, еще с них платят кредиты.

В середине марта эксперты РАНХиГС констатировали, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к сокращению потребления и резкому росту накоплений на «черный день». За прошлый год доля наличных в денежном обращении выросла на 30 процентов (2,9 триллиона рублей)