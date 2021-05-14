У российского среднего класса выросли зарплаты

Зарплаты у российского среднего класса в начале года выросли на 2,9 процента. Больше всего заработки подскочили в электронной торговле — более чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» SberCIB Investment Research.

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Эксперты отмечают, что на фоне увеличения зарплат россияне стали более оптимистично оценивать экономическую ситуацию. «Ивановы» (среднестатистические представители среднего класса) начали чаще ходить за покупками, а значимость цен в магазинах для них немного снизилась, говорится в исследовании. Потребительский оптимизм россиян вернулся к уровню 2018-2020 годов. Также средний класс начал активнее копить деньги.

Ранее сообщалось, что минимальная зарплата в американском McDonald's США превысила доходы почти всех россиян. Самый низкооплачиваемый работник сети при полной загрузке получает 1760 долларов в месяц (около 130 тысяч рублей). Согласно данным Росстата, на первый квартал этого года только 2,7 процента россиян получали в месяц больше 100 тысяч рублей.

В 2020 году 24,6 процента россиян (36 миллионов человек) имели доход ниже 60 процентов от медианного. Таким образом, почти четверть можно отнести к категории малообеспеченных, говорится в исследовании FinExpertiza. В прошлом году медианный доход в среднем по стране составил 27 тысяч рублей.