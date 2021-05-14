Минимальная зарплата в McDonald's США превысила доходы большинства россиян

McDonald’s повыcит почасовую зарплату для своих работников в США. Сотрудники начального уровня будут зарабатывать от 11 до 17 долларов в час, а начальники смены — от 15 до 20 долларов в час, пишет CNBC.

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Увеличение зарплаты на 10 процентов затронет около 36 тысяч человек. Таким образом, самый низкооплачиваемый работник McDonald's при полной загрузке будет получать 1760 долларов в месяц (около 130 тысяч рублей).

Его минимальная зарплата превысит месячный доход 97,3 процента населения России. Согласно данным Росстата, на первый квартал этого года только 2,7 процента россиян получали в месяц больше 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году 24,6 процента россиян (36 миллионов человек) имели доход ниже 60 процентов от медианного. Таким образом, почти четверть можно отнести к категории малообеспеченных.

Медианный доход — срединное значение, выше которого находятся доходы 50 процентов населения, а у другой половины населения — ниже. В прошлом году он в среднем по стране составлял 27 тысяч рублей.

При этом россиянам нужно в среднем 173 тысячи рублей в месяц для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, показал опрос SuperJob.