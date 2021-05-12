Россияне назвали необходимую для счастья сумму

Россиянам нужно в среднем 173 тысячи рублей в месяц для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Согласно результатам опроса, больше всего для счастья нужно жителям Москвы — 224 тысячи рублей. Отмечается, что у мужчин денежные аппетиты немного выше, чем у женщин: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. При этом молодежи до 24 лет хватит 130 тысяч рублей в месяц, а людям старше 45 лет — 195 тысяч рублей.

В прошлом году среднестатистическое счастье оценивалось в 155 тысяч рублей, в 2019 году — в 161 тысячу рублей.

Ранее россиянам назвали необычные вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Самой высокооплачиваемой необычной вакансией стал холодильщик в Москве: для нее указана ежемесячная зарплата от 175 тысяч рублей. От соискателя требуется умение диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, консультировать клиентов о причинах поломки, способах ремонта и стоимости. В Тюмени мастер по покраске автомобилей может зарабатывать 150 тысяч в месяц. Среди требований указаны пунктуальность, навыки планирования, готовность к командировкам. Столько же денег может получать врач ЛФК в московском медицинском центре.