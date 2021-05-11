Россияне стали больше брать в долг до зарплаты, средняя сумма микрозайма в марте выросла за год почти на 5 процентов — до 8,44 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам директора по маркетингу бюро Алексея Волкова, сегмент сейчас полностью восстановился после сокращения выдачи весной прошлого года — в пик первой волны пандемии коронавируса. Средний чек займа «до зарплаты» не только вернулся к прежним уровням, но и превысил их, констатировали в НБКИ. Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в марте зафиксирован в Москве (11,10 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (9,70 тысячи рублей) и Московской области (9,39 тысячи рублей).

В конце апреля в НБКИ сообщили, что количество выданных микрозаймов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей) в первом квартале этого года составило шесть миллионов единиц. Это на 27,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще россияне набрали рекордных долгов по кредиткам. Задолженность обновила исторический максимум и составила 151,3 миллиарда рублей (по состоянию на март). В бюро кредитных историй «Эквифакс» при этом заверяли, что темпы роста объемов задолженности серьезного беспокойства не вызывают.