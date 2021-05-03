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Россиянам назвали необычные вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В мае на сайте сервиса «Работа.ру» были размещены несколько необычных вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей. Среди них были предложения по трудоустройству в регионах, сообщает RT со ссылкой на новый рейтинг «Работы.ру».

Самой высокооплачиваемой необычной вакансией стал холодильщик в Москве: для нее указана ежемесячная зарплата от 175 тысяч рублей. От соискателя требуется умение диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, консультировать клиентов о причинах поломки, способах ремонта и стоимости.

В Тюмени мастер по покраске автомобилей может зарабатывать 150 тысяч в месяц. Среди требований указаны пунктуальность, навыки планирования, готовность к командировкам.

Столько же денег может получать врач ЛФК в московском медицинском центре. Кандидату необходимы высшее образование, опыт работы от одного года, действующий профильный сертификат по специальности. Также надо знать английский или немецкий язык на разговорном уровне и иметь загранпаспорт.

До 130 тысяч рублей готовы платить на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге сотруднику-трубогибщику с профессиональным разрядом не ниже третьего. До 120 тысяч получит корианщик в Новой Москве. В его обязанности входит изготовление и установка изделий из акрилового камня любой сложности. Такая же зарплата указана для вакансии грумера в столице, который должен оказывать парикмахерские и гигиенические услуги домашним животным, а также консультировать по уходу за питомцами.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал, что вскоре исчезнут такие классические профессии, как бухгалтер и водитель.

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