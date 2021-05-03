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Названы оказавшиеся под угрозой скорого исчезновения профессии

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Многие классические профессии ждет серьезная эволюция. Об этом «Российской газете» рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В частности, считает он, в ближайшие десять лет в нынешнем виде исчезнет такая профессия как бухгалтер. Специалистам, чтобы остаться на плаву, потребуется освоить дополнительные навыки аудитора или налогового консультанта.

Также под угрозой скорого исчезновения оказалась работа водителя. Это связано с развитием систем автопилотов. «То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», — предупредил Сафонов. В качестве аргумента он привел сокращение в экипажах воздушного судна — если раньше в кабине могли находиться до пяти человек, то уже сегодня достаточно двух участников процесса, а в скором будущем возможно и дальнейшее сокращение до одного пилота.

С 1 сентября 2020 года в российских колледжах изменился список профессий. Из перечня профессий и специальностей решили убрать почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет. Среди них: «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники» и «радиооператор». /Отмечалось, что некоторые профессии устарели содержательно, другие исчезли, а третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах.

В 2019 году член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин предположил, что в России к 2030 году из-за исчезновения ряда профессий могут остаться без работы 15 миллионов человек. По его словам, исчезновение в России профессий, не требующих квалификации, таких как продавцы, охранники и водители, связано с наступлением четвертой промышленной революции. Основная ее черта заключается в том, что люди начинают относиться к работе не как к необходимости, а как к творчеству, отметил депутат.

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