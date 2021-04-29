Россияне массово захотели сменить профессии после пандемии

Более половины россиян на фоне последствий пандемии коронавируса и связанного с ней развития технологий заявили о готовности обучиться новой или смежной профессии. Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) и The Network при участии hh.ru в России и ряде стран СНГ, сообщает РИА Новости.

Всего в мире больше двух третей сотрудников готовы переобучение. «Интерес к развитию новых навыков выше всего среди тех респондентов, которые находятся в начале или середине карьеры», — говорится в исследовании.

Как отмечают авторы, экономическая неопределенность, которая вызвана пандемией COVID-19, усугубила ситуацию, когда работники почти в каждой отрасли уже и так начали беспокоиться из-за возможности потерять рабочие места на фоне развития технологий.

По данным опроса, за время пандемии коронавируса опасения в связи с автоматизацией усилились у 41 процента респондентов во всем мире, в России этот показатель несколько ниже — 31,5 процентов. «Рост обеспокоенности особенно характерен для людей, которые работают в финансовых учреждениях, страховых или телекоммуникационных компаниях», — подчеркивают авторы.

Ранее россияне назвали главной своей упущенной возможностью перед пандемией коронавируса потраченные нервы и несоблюдение противовирусных мер. Среди всех респондентов 15 процентов сообщили, что если бы могли вернуться в прошлое, то посоветовали бы себе не нервничать из-за эпидемии. Еще 11 процентов сказали, что надо было бы соблюдать коронавирусные ограничения. Столько же людей выбрали вариант не сдаваться и верить в себя.