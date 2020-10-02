Потерявших работу в пандемию коронавируса россиян научат новым профессиям

Минпросвещения запускает программы профессионального обучения для потерявших работу в пандемию коронавируса россиян. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает РИА Новости в пятницу, 2 октября.

«В результате пандемии во всем мире количество безработных выросло, а молодым специалистам стало сложнее найти вакансию. Минпросвещения России окажет таким людям помощь, предоставив возможность приобрести новую специальность и стать востребованными на рынке труда», — подчеркнули в Минпросвещения. Там уточнили, что в программе участвуют все российские регионы.

Планируется, что обучение будет вестись на базе колледжей, которые оснащены в соответствии с современными международными стандартами. В программе смогут поучаствовать те, кто столкнулся с риском увольнения с работы, выпускники образовательных организаций и люди в поиске работы. До конца года планируется переобучить более 110 тысяч россиян.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников назвал число потерявших работу из-за пандемии коронавируса россиян. По его словам, во время введенных ограничений в России работу приостановили 15 миллионов человек, 680 тысяч из них попали под сокращения. При этом с 1 апреля в качестве безработных официально зарегистрировались два миллиона человек, треть из них сократили.