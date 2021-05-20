Россияне согласились сменить работу ради зарплаты в 250 тысяч рублей

Россияне ради зарплаты в 250 тысяч рублей готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, отказаться от отпуска и взять на себя дополнительные обязанности. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», передает РИА Новости.

Так, более 51 процента опрошенных ответили, что ради такой зарплаты готовы сменить профессию. Еще 40 процентов рассказали, что готовы переехать, 36 процентов откажутся от отпуска, а 35 процентов россиян готовы на увеличение нагрузки и расширение перечня рабочих обязанностей.

Почти треть опрошенных россиян готовы получить новое образование или пройти переквалификацию ради такой зарплаты, а еще чуть меньше четверти — работать без выходных, а 10 процентов опрошенных даже готовы отложить планирование семьи.

Только каждый десятый опрошенный не готов к каким-либо действиям ради такой зарплаты, и всего 1 процент уже имеет такой доход.

Ранее россияне назвали необходимую для исполнения мечты сумму. Так, 37 процентам опрошенных оказалось нужно для достижения своей цели 5 и более миллионов рублей. По 15 процентов респондентов признались, что им хватит от 1 до 3 и от 3 до 5 миллионов рублей соответственно. Лишь 14 процентов заявили, что их мечты не измеряются в деньгах