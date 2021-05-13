Найдена вакансия мечты с проживанием в средневековом замке на острове

В Великобритании найдена вакансия мечты с проживанием в средневековом замке на изолированном острове. Об этом сообщает Daily Mail.

Семья аристократов Сент-Обин, живущая на приливном острове Сент-Майклс-Маунт в Корнуолле (Великобритания) ищет человека на «пожизненную должность с соответствующей зарплатой», который будет отвечать за безопасность в средневековом замке. Соискатель должен приветствовать посетителей, присматривать за выставочными коллекциями и поддерживать связь с подрядчиками.

Также от кандидата будет требоваться выполнение обязанностей по техническому обслуживанию помещения, включая перемещение мебели (при необходимости), развешивание картин и уборку. Отмечается, что работник будет оставаться на ночь на острове не менее пяти ночей в неделю, чтобы «помогать семье Сент-Обин по частным и общественным поручениям, касающимся жизни в замке».

Семья Сент-Обин, живущая на острове с 1647 года, пожертвовала его Национальному фонду в 1954 году, но сохранила договор аренды на 999 лет, что позволяет им продолжать оставаться в этом месте — в 2003 году Джеймс и Мэри Сент-Обин, став лордом и леди Сент-Леван, переехали в замок с четырьмя детьми.

Отмечается, что ежегодно остров посещают около 350 тысяч человек. Добраться до него можно на пароме или по специальной дорожке во время отлива.

Ранее в январе появилась вакансия мечты с проживанием на изолированном от людей острове — ирландский остров Грейт-Бласкет опубликовал вакансию мечты для путешественников, любящих уединение. Уточнялось, что владельцы четырех гостевых коттеджей и кофейни ищут двух человек, которые будут готовы поселиться там на полгода, с 1 апреля по 1 октября, и присматривать за их владениями.