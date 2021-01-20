Появилась вакансия мечты с проживанием на изолированном от людей острове

Ирландский остров Грейт-Бласкет, изолированный от многочисленных туристов, опубликовал вакансию мечты для путешественников, любящих уединение. Об этом стало известно изданию Insider.

Уточняется, что владельцы четырех гостевых коттеджей и кофейни на острове ищут двух людей, которые будут готовы поселиться там на полгода, с 1 апреля по 1 октября, и присматривать за их владениями.

Как сообщили работодатели, проживание и питание для сотрудников будет бесплатным, а зарплату соискатели смогут обсудить после подачи заявления. При этом, по данным авторов материала, на Грейт-Бласкет нет Wi-Fi, также пребывающим на остров рекомендуется взять с собой много питьевой воды, поскольку ее количество там ограничено.

По словам ирландцев Энни Бирни (Annie Birney) и Эойн Бойл (Eoin Boyle), которые получили эту работу в 2020 году, Грейт-Бласкет стал для них «собственной вселенной» на несколько месяцев. В ежедневные обязанности пары входили подготовка коттеджей для постояльцев, встреча гостей, а также получение на пирсе необходимого продовольствия. Когда у Биржи и Бойл появлялось свободное время, пара отправлялась в поход, купалась или наслаждалась пейзажами острова за чашкой чая.

Вакансия оказалась настолько привлекательной, что в прошлом году владельцам коттеджей пришлось просматривать больше 42 тысяч резюме. В связи с этим теперь они ограничили количество допустимых кандидатов, а также добавили несколько «новых критериев для соискателей». Прием заявок завершится в пятницу, 22 января.

В октябре 2019 года британская организация Wowcher, помогающая потребителям совершать выгодные покупки, объявила об открытии вакансии мечты с зарплатой 20 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей в год). Как сказано в описании должности, в обязанности сотрудника будут входить путешествия по миру и ведение социальных сетей.