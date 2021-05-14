Россияне раскрыли способ зарабатывать больше денег

Каждый третий (34 процента) россиянин раскрыл, что сможет зарабатывать больше, если будет учиться и повышать квалификацию, говорится в исследовании сервиса SuperJob, передает РИА Новости.

При этом 15 процентов опрошенных считают, что для большего заработка необходимо работать больше и лучше, а 13 процентов респондентов отмечают, что для увеличения своего рабочего дохода необходимо проявлять целеустремленность и инициативу. В то же время 12 процентов полагают, что следует вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты.

Еще 5 процентов респондентов говорят, что необходимо открыть свой бизнес, а 4 процента рекомендуют осваивать новую профессию. По 3 процента — искать подработку или заводить полезные связи. Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2 процента.

Ранее исследование SuperJob выяснило, что россиянам нужно в среднем 173 тысячи рублей в месяц для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. При этом в прошлом году среднестатистическое счастье оценивалось в 155 тысяч рублей, в 2019 году — в 161 тысячу рублей.