Россияне высказались за снижение зарплаты чиновникам

Почти 80 процентов россиян высказались, что зарплаты чиновников неоправданно высокие. Об этом говорится в исследования сервиса

«Работа.ру», имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, 38 процентов респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента, 29 процентов отметили, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25 процентов отметили финансистов.

Также почти каждый пятый россиянин заявил, что слишком много получают юристы (22 процента), менеджеры по продажам (21 процент) и IT-специалисты (21 процент).

При этом менее 20 процентов опрошенных отметили, что слишком много получают маркетологи (17 процентов) и дизайнеры (11 процентов). Менее 10 процентов жителей России высказали мнение, что слишком высокие зарплаты у бухгалтеров (5 процентов), врачей (4 процента), инженеров (1 процент) и преподавателей (1 процент). В варианте «Другое» респонденты чаще всего выбирали артистов и спортсменов.

Ранее россияне перечислили профессии, представители которых, по их мнению, получают несправедливо низкую заработную плату. Лидируют в списке таких профессий преподаватели, врачи и ученые. О том, что их зарплата незаслуженно маленькая, заявили 64 процента, 58 и 36 процентов опрошенных соответственно.