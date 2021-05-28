Россияне назвали сумму дохода для нормальной пенсии

Для того чтобы накопить на нормальную пенсию почти половине россиян (43 процента) требуется доход от 70 до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и СберНПФ, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Такая сумма позволит респондентам начать делать долгосрочные накопления. Еще 9 процентов рассказали, что им хватит до 50 тысяч рублей в месяц, а 19 процентов считают, что могли бы откладывать на пенсию при доходе 50-70 тысяч рублей.

Значительно больше нужно 29 процентам опрошенных, заявивших о том, что им требуется 150-200 тысяч (14 процентов) или более 200 тысяч рублей (15 процентов).

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При этом в реальности долгосрочные накопления прямо сейчас делают только 20 процентов опрошенных, еще 30 процентов рассказали, что обязательно начнут их делать в ближайшее время.

Среди тех, кто копят деньги, откладывают по 5 процентов дохода 62 процента опрошенных, а по 5-10 процентов — 21 процент. Только 2 процента респондентов рассказали, что в состоянии откладывать на будущее более половины доходов.

Трое из пяти участников исследования утверждают, что хотели бы выйти на пенсию в положенный срок, а 29 процентов могли бы продолжить работу по специальности. О желании путешествовать на пенсии рассказали 18 процентов опрошенных, а 12 процентов хотят уехать в другой город или страну.

Исследование проведено в мае, в нем приняли участие более пяти тысяч человек из всех регионов России.

Месяц назад сообщалось, что ускорение инфляции в начале года привело к сокращению пенсий в реальном выражении. В феврале падение составило 0,1 процента, а в марте ускорилось — 0,2 процента.