Россияне оставили свои пенсии без изменений

Рекордно большое число россиян в 2020 году предпочло оставить накопительную часть своих пенсий без изменений и не переводить ее новому страховщику, пишет «Коммерсантъ».

По итогам прошлогодней переходной кампании общий объем переданных под управление нового страховщика средств составил 12 миллиардов рублей, что стало минимальным показателем с 2002 года, когда в результате реформы в России появились накопительные пенсии.

Между разными негосударственными пенсионными фондами (НПФ) было переведено 4,6 миллиарда рублей, из Пенсионного фонда России (ПФР) в различные НПФ поступило 1,8 миллиарда, в обратном направлении — 5,5 миллиарда.

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Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что основной причиной такого явления могла стать политика Центробанка, стремящегося сокращать поток переходов. Руководство регулятора неоднократно заявляло, что видит в средствах под управлением ПФР и НПФ источник «длинных» денег для российской экономики, а слишком частая смена страховщика снижает возможности долгосрочного инвестирования в нее.

С этой целью в России действуют правила, согласно которым менять страховщика без потери инвестиционного дохода можно не чаще одного раза в пять лет. С 2020 года к этому ограничению добавилось новое правило: подписывать соглашение с новым клиентом должен лично глава НПФ, что существенно сокращает возможности фондов по привлечению граждан.

В настоящий момент под управлением ПФР и НПФ находятся средства, перечислявшиеся работодателями за своих сотрудников с 2002 по 2013 год — до «заморозки» накопительной части пенсий, продолжающейся до сих пор.