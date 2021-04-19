Россияне не смогли разобраться в формировании пенсии

Большинство россиян не смогли разобраться, как формируется их будущая пенсия. О том, что она делится на страховую и накопительную, знают менее 10 процентов граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Рамблера» и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка, сообщает газета «Известия». В опросе участвовали 3,3 тысячи россиян.

Выяснилось, что 89 процентов граждан интересуются формированием пенсии, но только 8 процентов знают принципы ее формирования из накопительной, страховой части и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Больше половины респондентов — 51 процент — признались, что пытались разобраться в этой теме, но столкнулись со сложностями. О пенсионных баллах и двух частях пенсии слышали 30 процентов опрошенных, но не поняли, как это работает. Еще 11 процентов участников опроса признались, что и вовсе не интересуются этой темой.

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Говоря о размере будущей пенсии, только 37 процентов россиян сказали, что примерно представляют ее будущий размер, 17 процентов ориентируются на опыт старших родственников, и только 6 процентов регулярно рассчитывают будущие выплаты на калькуляторе ПФР.

При этом большинство респондентов не устроили будущие пенсии: так ответили 63 процента опрошенных. Только 3 процента респондентов считают, что смогут нормально прожить на эти деньги. Самостоятельно копить на старость уже начали 19 процентов граждан, еще 15 процентов собираются начать делать это в ближайшее время.

В конце марта замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина назвала средний размер пенсии в России — 15 744 рубля. Страховые пенсии уже проиндексировали с 1 января на 6,3 процента, а социальные пенсии — на 3,4 процента с 1 апреля.