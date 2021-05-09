Россиянам назвали имеющие право на двойную пенсию категории граждан

Адвокат Денис Спицын назвал категории граждан, которые имеют право на двойную пенсию. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Специалист пояснил, что, согласно законодательству, россияне могут претендовать на три вида пенсий: страховую, накопительную и по государственному обеспечению. Есть категории граждан, которые могут получать сразу два вида выплат: граждане, получившие инвалидность из-за военной травмы, ликвидаторы техногенных катастроф и члены их семей, а также люди, получившие травмы вследствие этих аварий; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; пенсионеры, имеющие почетное звание «Житель блокадного Ленинграда»; члены семей военнослужащих, погибших при прохождении службы в армии или из-за военной травмы.

Помимо этого, двойную пенсию могут получать родственники погибших космонавтов, а также летчики-испытатели, космонавты, военнослужащие отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа. Служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее пятнадцати лет тоже могут претендовать на соответствующие выплаты.

При этом специалист отмечает, что все остальные граждане, претендующие на сразу несколько видов пенсий, могут только оформить через Пенсионный фонд (ПФР) наибольшую выплату из них.

Ранее гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин объяснил, что самостоятельно рассчитать пенсию не так сложно, как кажется. По его словам, любой человек, выходящий на заслуженный отдых, может воспользоваться формулой подсчета и данными о своем ежегодном заработке и выяснить, какую ему назначат пенсию. Платыгин уточнил, что страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле (А х В) + С, где А — это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В — стоимость одного ИПК в год выхода на пенсию, а С — фиксированная выплата.