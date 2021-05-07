Россиянам раскрыли способ самостоятельного расчета пенсии

Самостоятельно рассчитать пенсию не так сложно, как кажется. Любой человек, выходящий на заслуженный отдых, может воспользоваться формулой подсчета и данными о своем ежегодном заработке и выяснить, какую ему назначат пенсию. Об этом заявил гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, его слова передает «Российская газета».

Платыгин уточнил, что страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле (А х В) + С, где А — это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В — стоимость одного ИПК в год выхода на пенсию, а С — фиксированная выплата.

ИПК накапливаются на протяжении всей жизни. За каждый год начисляется определенное количество коэффициентов, которые зависят от числа отработанных месяцев и суммы заработной платы.

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«Максимальное количество пенсионных коэффициентов за каждый год, начиная с 2021 года —10. <...> Максимальное количество коэффициентов можно получить при достаточно высокой заработной плате», — уточнил Платыгин.

Количество коэффициентов в год рассчитывается следующим образом: зарплата за год делится на предельную заработную плату и умножается на 10. К примеру, россиянин за 2020 год заработал 720 тысяч рублей. Предельная заработная плата в 2020 году составила 1 миллион 292 тысячи рублей. Нужно разделить 720 тысяч рублей на 1 миллион 292 тысячи рублей и умножить полученное число на десять. Итоговое значение, в данном случае оно составило 5,57, и есть количество коэффициентов за год. По аналогии рассчитать это значение можно по всем годам трудового стажа.

Что касается стоимости одного ИПК, то она меняется из года в год: в 2021 году она составила 98,86 рубля, в 2022 году его стоимость будет равняться 104,69 рубля, в 2023 году — 110,55 рубля, в 2024 году — 116,63 рубля.

В некоторых случаях ИПК насчитываются, даже если россиянин не работал. К ним относятся: военная служба по призыву (1,8 ИПК), отпуск по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет (1,8 ИПК за первого ребенка, 3,6 — за второго, 5,4 — за последующих), уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет (1,8 ИПК).

Фиксированная выплата из формулы расчета страховой пенсии по старости в 2021 году составила порядка 6 тысяч рублей. Но для отдельных категорий граждан она выше. К примеру, для россиян старше 80 лет, жителей Крайнего Севера и инвалидов I группы.

Платыгин уточнил, если гражданин выходит на пенсию позднее, то ее размер будет увеличен. В таком случае формула расчета будет выглядеть следующим образом: (А х В х D) + С х Е, где D и E — повышающие коэффициенты для ИПК за год и для фиксированной выплаты соответственно. В настоящее время повышающий коэффициент для ИПК за год составляет 1,07, за 5 лет — 1,45, за 10 лет — 2,32. Повышающий коэффициент для фиксированной выплаты за год составляет 1,056, за 2 — 1,12, за 5 лет — 1,36, за 10 лет — 2,11.

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