Россиянам назвали четыре способа накопить на достойную пенсию

Чтобы накопить на достойную пенсию и не отказываться от привычного уровня жизни в старости, существуют различные способы. В том числе инвестиции, банковские вклады и другие методы формирования пенсионного портфеля. Их в беседе с РБК назвали российские эксперты.

По словам аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, самые популярные варианты — это сдача недвижимости в аренду и банковские вклады. Однако эти инвестиции не приносят много прибыли. Эксперт пояснил, что самым денежным способом являются инвестиции на фондовом рынке.

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Первым способом накопить на достойную пенсию специалист назвал пассивный доход в виде процентов от вкладов, сдачи недвижимости и страховой ренты. Емельянов порекомендовал россиянам начинать формировать страховой портфель с фондов акций и облигаций.

Вторым способом являются инвестиции в биржевые и паевые фонды. По словам экспертов, этот метод эффективен для вложения небольших средств и экономии на налогах. Кроме того, россияне могут оформить индивидуальный биржевой счет у брокера. Плюс такого способа заключается в том, что за него можно получить налоговый вычет.

Наконец, финансовый консультант Владимир Верещак посоветовал вкладываться в иностранную валюту. По его словам, доллар обеспечивает 7-8 процентов накоплений в год. При этом такой метод сбережений эксперт рекомендует сочетать с другими фазами накоплений.

Ранее сообщалось, что с 21 мая в России будет упрощен порядок получения налоговых вычетов. Оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ россияне смогут через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС).