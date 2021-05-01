В России упростят порядок получения налоговых вычетов

С 21 мая в России будет упрощен порядок получения налоговых вычетов. Оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ россияне смогут через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС). Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным 20 апреля, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь россиянам не придется заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы, чтобы получить вычеты по расходам на приобретение жилья или погашения процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете. ФНС получит всю необходимую информацию из банков, которые смогут присоединиться к такому обмену добровольно.

Кроме того, сократятся сроки проверки права на вычеты и возврата средств — с четырёх до полутора месяцев. Налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета — с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога.

Ранее в апреле Владимир Путин подписал закон, который вводит налоговый вычет на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на спорт и фитнес. Максимальный размер вычета — 15,6 тысячи рублей в год. Чтобы вернуть деньги (за себя или ребенка в возрасте до 18 лет), нужно предоставить в налоговую службу копию договора и кассовый чек на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.