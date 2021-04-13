Названы сроки возвращения россиянам денег за спорт и фитнес

Названы сроки возвращения россиянам денег за спорт: вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на спорт и фитнес можно будет получить в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального фитнес-сообщества.

«Первые компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги россияне смогут получить в 2023 году по итогам 2022 года», — уточняется в сообщении. При этом будет определен перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания.

В пресс-службе отметили, ссылаясь на слова директора департамента стратегического развития и реализации федеральных проектов Минспорта России Сергея Смирницкого, что к осени 2021 года будут готовы постановления правительства, определяющие порядок предоставления налоговых вычетов.

По словам Смирницкого, критерии для включения в перечень физкультурно-оздоровительных организаций еще обсуждаются. Представители фитнес-индустрии должны подавать соответствующие документы в территориальный орган власти в сфере спорта, который будет формировать заявки от регионов.

5 апреля сообщалось, что Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на спорт и фитнес. Максимальный размер вычета — 15,6 тысячи рублей в год. Чтобы вернуть деньги (за себя или ребенка в возрасте до 18 лет), нужно предоставить в налоговую службу копию договора и кассовый чек на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян, 52 процента, остались довольны нынешним уровнем налогов, описав его как достаточный. Чрезмерным их размер назвали 36 процентов.