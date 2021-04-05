Путин подписал закон о возращении россиянам денег за спорт

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на спорт и фитнес. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Россияне смогут получить вычет за услуги физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП). Отмечается, что такие услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

Максимальный размер вычета — 15,6 тысячи рублей в год. Чтобы вернуть деньги (за себя или ребенка в возрасте до 18 лет), нужно предоставить в налоговую службу копию договора и кассовый чек на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Вычет можно получить только за те услуги, которые включены в утверждаемый правительством список. Также будет сформирован соответствующий список компаний.

Ранее стало известно, что россиянам упростят получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается объединить «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс.