Россиянам вернут деньги за спорт и фитнес

Госдума России приняла закон, который вводит вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги — на спорт и фитнес. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно принятому закону, вычет будет предоставляться в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные гражданину, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП) и в совокупности с другими соцвычетами не превышающими 120 тысяч рублей в год.

При этом подчеркивается, что упомянутые услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

Отмечается, что максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тысячи рублей в год. Чтобы получить его, необходимо предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

Уточняется, что вступление закона в силу произойдет спустя месяц после его публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ, то есть с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что россиянам упростят получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует технологию, которую запланировали запустить в марте 2021 года. ФНС собирается объединить «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс.