Раскрыты критерии отбора российских богачей для налоговой VIP-инспекции

Раскрыты критерии отбора российских богачей для VIP-инспекции, созданной Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает VTimes.

Изначально предполагалось, что инспекция будет контролировать тех, чей доход превышает 500 миллионов рублей. Однако сейчас стало известно, что в числе клиентов может оказаться и человек с меньшим доходом. Пока на учете стоят 300 россиян, но в будущем их станет больше. В целом система критериев будет более сложной, чем просто оценка дохода.

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Как рассказала замруководителя ФНС Юлия Шепелева, доход человека будут оценивать не за один год, а за два. Причем не подряд. То есть на учете налоговиков будет стоять человек, заработавший 500 миллионов рублей за определенный период, какой именно — в ФНС не указывают. Еще одним критерием станет наличие контролируемых иностранных компаний, в этом случае человек может зарабатывать и меньше полумиллиона рублей.

Также учитываться будет наличие иных иностранных активов, например, счета с крупной суммой. Кроме того, указала Шепелева, в перспективе на такой учет могут начать ставить всю семью, то есть ФНС будет учитывать совокупный доход. Такая практика уже ведется за рубежом, например, во Франции.

О том, что ФНС создаст специальную инспекцию для VIP-клиентов и будет считать налоги богатых россиян отдельно, стало известно в конце января. Клиентами инспекции станут россияне, доходы которых превышают 500 миллионов рублей в год. Задача новой инспекции будет состоять в том, чтобы собирать досье на богатых россиян для более точной оценки их налогов.

С 2021 года в России с 13 до 15 процентов выросли ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. В законе предусмотрено несколько исключений. Например, прежней ставка осталась для случаев продажи личного имущества.