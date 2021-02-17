Россиянам упросят получение налогового вычета

Россиянам упростят получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует технологию, которую запустят в марте 2021 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова.

Материалы по теме Спешат на выручку Россияне массово отправились торговать на биржи. Почему их не останавливает риск потерять все? С барского плеча В России подняли подоходный налог для самых богатых. Как это поможет бедным?

ФНС собирается объединить «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. В результате россияне смогут видеть все свои траты по банковским картам и получать вычет с помощью нажатия одной кнопки. «Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства», — отметил Егоров.

В настоящее время Госдума рассматривает проект закона об упрощении получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). По нынешним правилам, для получения вычета нужно подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и подтвердить право на вычет документами. После этого человек может вернуть 13 процентов подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.

По новым правилам, гражданин сможет контактировать с ФНС через личный кабинет на сайте. Сотрудники налоговой службы сами будут проверять право на вычет по автоматизированной информационной системе. Таким образом, заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы будет не нужно.