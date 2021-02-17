Россиянам упросят получение налогового вычета

Россиянам упростят получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует технологию, которую запустят в марте 2021 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова.
ФНС собирается объединить «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. В результате россияне смогут видеть все свои траты по банковским картам и получать вычет с помощью нажатия одной кнопки. «Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства», — отметил Егоров.
В настоящее время Госдума рассматривает проект закона об упрощении получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). По нынешним правилам, для получения вычета нужно подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и подтвердить право на вычет документами. После этого человек может вернуть 13 процентов подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.
По новым правилам, гражданин сможет контактировать с ФНС через личный кабинет на сайте. Сотрудники налоговой службы сами будут проверять право на вычет по автоматизированной информационной системе. Таким образом, заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы будет не нужно.