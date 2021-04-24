Россиянам напомнили о нововведениях в мае

В мае в России вступят в силу несколько нововведений, передает «Российская газета» в субботу, 24 апреля. В их числе длинные майские праздники и выплаты ко Дню Победы, напоминает издание.

Так, россияне будут отдыхать в майские праздники 10 дней. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. 30 апреля станет предпраздничным, рабочий день будет короче на один час. Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8-го по 10-е число.

Кроме того, с мая граждане смогут начать оформлять вычет из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам автоматически в упрощенном формате. Таким образом, процесс заполнения налоговой декларации и сбора других документов не потребуется. Вычет получится оформить, заполнив заявление в личном кабинете на сайте ФНС.

К майским изменениям также можно отнести введение двух обязательных ПЦР-тестов для возвращающихся в Россию путешественников. Уточняется, что тесты нужно сделать в течение пяти дней после въезда. При этом интервал между первым и повторным исследованием должен составлять не менее суток.

Помимо этого, в мае ветеранов Великой Отечественной войны ожидают выплаты по десять тысяч рублей. Средства получат свыше 30 тысяч граждан, участвовавших в войне. Также запланированы и другие доплаты: на выплату индексированной пенсии могут рассчитывать работающие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность несколько месяцев назад.

Кроме того, с 1 мая получить дополнительные социальные выплаты могут члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а на дополнительную ежемесячную доплату к пенсии могут рассчитывать отдельные категории работников организаций угольной промышленности.

С 1 мая для россиян старше 65 лет режим удаленной работы станет не обязательным, а рекомендательным. До сих пор они работали на удаленке, поскольку пожилые люди находятся в группе риска из-за распространения коронавирусной инфекции. С мая же решение о переводе на обычный режим работы будет принимать работодатель.