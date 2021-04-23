Профессор рассказала о повышении пенсии с 1 мая для некоторых россиян

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, каким категориям россиян повысят пенсию с 1 мая. Об этом она заявила в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, с мая на выплату индексированной пенсии могут рассчитывать работающие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность несколько месяцев назад.

Кроме того, с 1 мая получить дополнительные социальные выплаты могут члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а на дополнительную ежемесячную доплату к пенсии могут рассчитывать отдельные категории работников организаций угольной промышленности.

В то же время обратиться за назначением или перерасчетом указанных доплат они должны были в период с 1 января по 31 марта.« Подобные доплаты к пенсии являются самостоятельным социальным пособием, поэтому для их получения требуется подача заявления», — заявила эксперт.

Также с 1 мая россияне продолжат получать социальную пенсию, которую проиндексировали на 3,4 процента с 1 апреля, заключила Финогенова.

Ранее Минтруд России захотел упростить процесс получения доплат к пенсии для двух категорий россиян. Речь идет о членах летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных группах работников организаций угольной промышленности.