Двум категориям россиян захотели упростить получение доплат к пенсии

Минтруд России захотел упростить процесс получения доплат к пенсии для двух категорий россиян и разработал соответствующий законопроект. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на документ.

Речь идет о членах летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных группах работников организаций угольной промышленности. Согласно инициативе, летчикам и шахтерам больше не придется самостоятельно собирать бумаги и подтверждать свой трудовой стаж. Для этого Минтруд предлагает обязать работодателей предоставлять в Пенсионный фонд сведения о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и о заработке, из которого исчисляется размер выплаты, за периоды до 1 января 2022 года.

Кроме того, авторы законопроекта хотят сократить объем требуемых для оформления доплаты документов и упростить процедуру запроса архивных документов, которые могу быть необходимы для установления доплат к пенсии.

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым и сенатором Алексеем Русских предложила оставить надбавку к пенсии для еще одной категории россиян. По их мнению, ветераны сельского хозяйства должны получать доплату к страховой пенсии независимо от места жительства. В пояснительной записке к документу говорится, что факт переезда на новое место жительство не должен уничижать огромный стаж работы в сельской местности.