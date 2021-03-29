Еще одной категории россиян предложили оставить надбавку к пенсии

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым и сенатором Алексеем Русских предложили оставить надбавку к пенсии для еще одной категории россиян. Об этом сообщает URA.RU.

Так, ветераны сельского хозяйства должны получать доплату к страховой пенсии независимо от места жительства. В пояснительной записке к документу говорится, что факт переезда на новое место жительство не должен уничижать огромный стаж работы в сельской местности.

Сейчас по закону ветерана сельского хозяйства лишают надбавки в 25 процентов при переезде из сельской местности или преобразования сельского населенного пункта в городской.

По подсчетам авторов инициативы, расходы на реализацию данной идеи в 2022 году составят 32 миллиарда рублей. Действие нового документа может коснуться 1,7 миллиона пенсионеров.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова перечислила условия для получения повышенной пенсии. По ее словам, право на повышенные выплаты имеют те, кто отсрочил оформление пенсии после наступления официального пенсионного возраста. Кроме того, двойную фиксированную часть пенсии могут получить граждане старше 80 лет, инвалиды первой группы, лица, получившие правительственные награды, олимпийские чемпионы, заслуженные артисты, участники Великой Отечественной войны и ветераны труда.