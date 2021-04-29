Из-за ускорения инфляции в начале года пенсии россиян сократились в реальном выражении. В феврале падение составило 0,1 процента, а в марте несколько больше — 0,2 процента. Об этом со ссылкой на квартальные данные Росстата сообщает «Интерфакс».

В январе 2021 реальный размер средней пенсии (с поправкой на инфляцию) демонстрировал рост на 0,4 процента. Почти все месяцы 2020 года он также увеличивался, но если в январе 2020-го рост составлял 3,2 процента в годовом выражении, то в декабре превышение составило только 0,8 процента.

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В целом же за 2020 год реальный размер средней пенсии вырос на 2,3 процента по сравнению с 2019 годом. В номинальном выражении средний размер пенсии в марте 2021 года составил 15 779 рублей, рост по итогам года 5,6 процента.

Также в квартальном отчете Росстат сообщил о падении реальных располагаемых доходов россиян с начала года на 3,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, а также на 26,7 процента по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

Данные первого квартала текущего года должны были опубликовать 21 апреля, но в общем отчете их не оказалось. Росстат объяснил задержку необходимостью дополнительного сбора информации.