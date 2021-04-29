Реальные доходы россиян упали

Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян по итогам первого квартала 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года они упали на 3,6 процента, а по сравнению с четвертым кварталом 2020-го — на 26,7 процента, сообщает ТАСС.

Масштаб падения в последнем случае (более чем на четверть) связан как с сезонными выплатами в конце года, так и с новогодними каникулами.

Реальные располагаемые доходы снижаются четвертый квартал подряд, однако в следующем, на фоне низкой базы, эксперты ожидают роста. Минэкономразвития полагает, что по итогам всего 2021 года рост зарплат составит три процента.

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Реальными располагаемыми доходами называют полученные гражданином средства после вычета обязательных платежей — это, например, налоги и сборы, а также проценты по кредитам. Показатель считается основным для определения роста благосостояния населения.

Также Росстат уточнил падение доходов россиян в прошлом году. Новые подсчеты показали, что они сократились не так резко, как считалось ранее — не 3,5, а только 3 процента.

Ведомство прекратило публиковать месячные отчеты по доходам россиян в 2019 году. Доступной осталась только квартальная статистика. Данные первому кварталу текущего года должны были опубликовать 21 апреля, но в общем отчете их не оказалось. В Росстате объяснили, что сбор информации потребовал дополнительного времени.

Ранее ведомство сообщило, что уровень бедности в России в 2020 году снизился до 12,1 процента, что стало минимальным показателем с 2014 года.

Между тем в Минэкономразвития считают, что изменения работы Росстата, которые позволили повысить данные по росту доходов в 2018-м и 2019 годах, недостаточны. Глава министерства Максим Решетников указал, что следует улучшить процесс сбора данных, чтобы сделать статистику более достоверной.