Росстат объявил о снижении бедности в России в 2020 году. По итогам прошлого года уровень снизился до 12,1 процента (17,8 миллиона человек) — это минимум с 2014 года, сообщает РБК.

Это на 0,2 процентного пункта, или на 300 тысяч человек, меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год. В службе статистики объяснили, что главным фактором поддержки граждан стали веерные выплаты на фоне пандемии коронавируса. По подсчетам Росстата, в четвертом квартале 2020-го доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 миллиона человек, или 9,2 процента населения страны.

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Ранее в апреле глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал фактор, предотвративший сильный рост бедности в стране. Одной из самых эффективных мер, которые проводились в части поддержки населения на фоне пандемии коронавируса, он считает выплаты на детей.

С другой стороны, Кудрин подчеркивал, что господдержка доходит далеко не до всех малообеспеченных россиян, без нее остается каждый пятый бедный житель страны. В частности, он утверждал, что более 20 процентов граждан, которые могут претендовать на помощь, не охвачены никакими программами. При этом они «находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума».

В будущем уровень бедности россиян станут оценивать по-новому. Сейчас в правительстве рассматривают возможность введения нового критерия для ее определения.