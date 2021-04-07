Бедность россиян собрались оценивать по-новому

Российские власти собрались по-новому оценивать уровень бедности граждан. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает РБК. По его словам, сейчас в правительстве рассматривают возможность введения нового критерия для ее определения.

«Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться», — сказал он и уточнил, что в Счетной палате эти разработки еще не видели.

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В конце марта стало известно, что каждый пятый бедный россиянин остался без помощи государства. Тогда Кудрин одобрил решение выплачивать пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет, объяснив, что они сыграли большую роль в борьбе с бедностью.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что уровень бедности в стране в 2020 году составлял 13,5 процента, а через десять лет благодаря стараниям властей он упадет до 6,5 процента. Год назад глава государства отмечал, что 70 процентов россиян уже можно отнести к среднему классу. По его словам, для причисления к среднему классу достаточно получать 17 тысяч рублей в месяц.

Иного мнения о бедности в стране придерживается депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. Он уверен, что официальные данные занижены по крайней мере вдвое. Он считает более верной оценку бедности по так называемой методике лишений, в рамках которой бедными можно назвать 40 процентов россиян. В то же время привычная статистика, подчеркнул он, утверждает, что таковых в России порядка 20 процентов. В то же время источников такой информации он не назвал.