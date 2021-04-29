Американцы стали жить лучше

В США жители стали реже жаловаться на низкие доходы и начали жить лучше, сообщает TheHill со ссылкой на исследование Gallup. По данным опроса, 57 процентов жителей США описывают свое текущее финансовое положение на «отлично» или «хорошо». Год назад так считали лишь 49 процентов американцев.

По данным опроса, 57 процентов жителей США описывают свое текущее финансовое положение на «отлично» или «хорошо». Год назад так считали лишь 49 процентов американцев.

Кроме того, 52 процента респондентов заявили, что их благосостояние постоянно растет, этот показатель по стране сравнялся с уровнем 2019 года. В начале пандемии коронавируса весной 2020 года количество довольных достатком был на уровне 35 процентов. Каждый четвертый из опрошенных описывает свое положение как стабильно удовлетворительное или плохое.

Социологи отметили, довольными своим доходом чаще становились люди из семей, чей совокупный годовой доход от 100 и более тысяч долларов (таких было большинство — 74 процента), 25 процентов респондентов с семейным доходом менее 40 тысяч долларов сочли свое положение менее радостным.

Опрос проводили с 1 по 21 апреля, в нем приняли участие порядка тысячи человек.

Уровень доходов — неотъемлемый фактор счастья для жителей большинства стран. В недавнем рейтинге World Happiness Report по 149 странам мира США заняли 14-е место, Великобритания — 18-е, а Россия заняла 60-ю строчку по оценке населения своего благосостояния.