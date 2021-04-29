Кремль назвал США супердержавой

США остаются супердержавой, но у них появляются конкуренты по масштабу экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля указал, что сейчас на США приходится четверть мировой экономики.

С другой стороны, отметил Песков, сейчас в мире уже появились объединения, которые сравнялись или даже обгоняют США по масштабу экономики: «Появилась даже одна страна, которая по разным показателям, по паритету покупательной способности готова уже сравняться с США или даже обогнать, — это Китай».

В конце марта главный экономист Economist Intelligence Unit Саймон Баптист говорил, что США еще несколько десятилетий будут богаче Китая, если судить по ВВП на душу населения.

Судя по последним данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Китая на душу населения в прошлом году прогнозировался на уровне 10 582 доллара, это примерно в шесть раз меньше, чем в США. «Я думаю маловероятно, что Китай достигнет американского уровня ВВП на душу населения — нашей меры богатства, по крайней мере в течение следующих 50 лет, если вообще когда-либо», — заключил Баптист.