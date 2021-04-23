Байден решил поднять налоги почти вдвое

Президент США Джо Байден решил поднять налоги для богатых почти вдвое, чтобы профинансировать план поддержки американских семей стоимостью в один триллион долларов. Эти деньги пойдут на выплаты по уходу за детьми, всеобщее школьное образование и оплачиваемый отпуск. Глава государства представит свой план Конгрессу 28 апреля, пишет Reuters.

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Такая мера позволит увеличить налоговые сборы с богатых американцев, крупных компаний и корпораций. Максимальная предельная ставка подоходного налога увеличится с 37 до 39,6 процента, а налог на прирост капитала почти удвоится. Он вырастет до 39,6 процента для тех, кто получает более миллиона долларов (в настоящее время он равен 20 процентам).

С учетом дополнительного сбора на инвестиционный доход налоговая ставка для богатейших американцев может достичь 43,4 процента. На фоне этих новостей американский фондовый рынок снизился. Индекс S&P 500 упал на 0,92 процента, Dow Jones — на 0,94, Nasdaq — на 0,94 процента.

Ранее сообщалось, что около 22 миллионов американцев (11 процентов от всех взрослых в стране) нуждаются в продуктах. Каждая шестая семья с детьми столкнулась с нехваткой денег на еду.

В апреле Байден представил план по спасению экономики на два триллиона долларов. В начале марта сенат Конгресса США уже утвердил пакет мер по стимулированию американской экономики на 1,9 триллиона долларов.