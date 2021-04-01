Байден представил план по спасению экономики на два триллиона долларов

Президент США Джо Байден представил свой план по спасению экономики на два триллиона долларов. Об этом сообщает The New York Times.

«Это инвестиция в Америку, которая бывает раз в поколение, непохожая на то, что мы видели или делали с тех пор, как несколько десятилетий назад мы построили автомагистральную систему между штатами и вели космическую гонку», — отметил американский лидер. Он добавил, что это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны.

План предусматривает выделение 621 миллиарда долларов на модернизацию транспортной инфраструктуры, 400 миллиардов на поддержку пожилых людей и инвалидов, 300 миллиардов на поддержку промышленного сектора. Кроме того, 213 миллиардов долларов будут направлены на ремонт и строительство доступного жилья и 100 миллиардов на развитие сетей широкополосной связи.

Также в план входит введение нового стандарта для сферы энергогенерации с целью сократить выбросы в секторе до нулевого уровня к 2035 году. Глава государства считает, что план позволит выиграть глобальную конкуренцию с Китаем.

Для финансирования программы Байден намерен увеличить налоги для корпораций до 28 процентов. Политик пообещал, что его долгосрочная экономическая программа не увеличит государственный долг.

В начале марта Сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Согласно ему, всем работающим семьям в США выплатят 1,4 тысячи долларов, а еженедельное пособие по безработице увеличат на 400 долларов.