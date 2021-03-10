Конгресс США одобрил раздачу 1,9 триллиона долларов американцам

Палата представителей Конгресса США приняла пакет мер стимулирования пострадавшей от последствий пандемии американской экономики объемом 1,9 триллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Большая часть средств пойдет на раздачу денег американцам: налогоплательщики с заработком до 75 тысяч долларов в год получат по 1,4 тысячи долларов. Отмечается, что таких в стране большинство.

Кроме того, в дополнение к пособию по безработице, которое выплачивают штаты, появится федеральная доплата (300 долларов в неделю) до августа. Еще 130 миллиардов долларов пойдут на помощь школам для преодоления пандемии коронавируса, также 40 миллиардов долларов должны направить колледжам и университетам.

Как заявила 10 марта на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден подпишет принятый Конгрессом документ в пятницу, 12 марта.

6 марта Сенат Конгресса США проголосовал в поддержку пакета мер.

Новый пакет поддержки станет крупнейшими. В марте 2020 года, в разгар первой волны пандемии, власти США выделили на борьбу с кризисом 1,8 триллиона долларов. Тогда 70 миллионов американцев получили выплаты в размере 1200 долларов. Перед президентскими выборами в ноябре палата представителей и Белый дом обсуждали еще один пакет на два триллиона, но договориться не смогли.