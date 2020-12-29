В Конгрессе США одобрили идею раздать американцам по две тысячи долларов

Палата представителей Конгресса США одобрила идею раздать американцам по две тысячи долларов, большинство проголосовало за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики. Об этом сообщает ТАСС.

В поддержку этой инициативы высказались 275 законодателей, 134 выступили против.

Законопроект о поддержке американской экономики, подписанный президентом США Дональдом Трампом, рассчитан на 900 миллиардов долларов. В том числе в нем прописано увеличение выплат гражданам с 600 долларов до 2000. Конгресс отдельно рассмотрел вопрос об увеличении прямых выплат. Палата представителей, проголосовав в поддержку этой инициативы, фактически выполнила требование Трампа.

28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал законопроект о масштабном пакете помощи американской экономике. Размер выплаты увеличится с 600 до 2000 долларов, а для детей будут раздавать уже не по 300, а по 600 долларов.

Прямые выплаты предназначены для людей с доходом менее 75 тысяч долларов в год, также в пакете предусмотрены субсидии для компаний в наиболее пострадавших отраслях (на 284 миллиарда долларов). Еще в новом пакете предусмотрена помощь транспортной отрасли (в том числе 15 миллиардов долларов для авиакомпаний), школ (82 миллиарда долларов) и университетов, а также на поставки вакцины и еды, порядка 284 миллиардов выделят на доступные кредиты малому бизнесу.

Новый пакет поддержки станет крупнейшими после того, что американские власти приняли в разгар первой волны пандемии: в марте власти США выделили на борьбу с кризисом 1,8 триллиона долларов. Тогда 70 миллионов американцев получили выплаты в размере 1200 долларов. Перед президентскими выборами в ноябре палата представителей и Белый дом обсуждали еще один пакет на два триллиона, но договориться не смогли.