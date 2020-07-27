Выплаты американцам в связи с коронавирусом сочли чрезмерными

Администрация США и сенаторы от Республиканской партии сочли чрезмерными выплаты по безработице американцам в период пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 27 июля, в эфире телеканала ABC заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

По его словам, многие американцы, сидя дома на карантине, получали больше, чем после возвращения на работу. В связи с этим администрация США посчитала нецелесообразным, чтобы американцы и дальше получали прибавку в размере 600 долларов к еженедельным пособиям по безработице. Вместо этого предлагается предоставлять американцам около 70 процентов от зарплаты, которую граждане получали до пандемии.

Эти меры простимулируют восстановление экономики, вынудив граждан вернуться к работе, отметил Медоуз.

В июне стало известно, что уровень бедности в США упал до 8,6 процента в апреле-мае с 10,9 процента в январе-феврале, несмотря на спад экономики в разгар пандемии коронавируса и рост безработицы.

До 22 мая США выплатили гражданам пособия на сумму 257 миллиардов долларов, еще 140 миллиардов долларов американцы получили в апреле-мае по программе страхования от безработицы. Доход граждан вырос в апреле более чем на 10 процентов. Две трети американцев, которым выделили дополнительные 600 долларов в виде пособия, теперь получают больше, чем когда работали.