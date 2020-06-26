Власти США раздали деньги покойникам

Власти США по ошибке выплатили 1,4 миллиарда долларов умершим людям. Эти произошло из-за того, что правительство в последние месяцы ускорило раздачу пособий миллионам американцев, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет CNBC со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Проверка была санкционирована Конгрессом страны. Теперь правительство хочет вернуть деньги, которые ошибочно поступили на счет умерших. Однако пока нет плана относительно того, как связаться с родственниками этих людей. Это не первый случай, когда правительство отправляет деньги покойникам. Тысячи умерших получили одобрение на получение социальных пособий после финансового кризиса 2008-2009 годов.

США решили отказаться от пособий по безработицы с августа, поскольку экономика восстанавливается, и к тому моменту появится достаточно рабочих мест. Об этом в июне заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. Текущий размер пособий составляет 600 долларов в неделю. Однако авторы исследования, проведенного Bloomberg Economics, пришли к выводу, что высокий уровень безработицы в США может сохраниться надолго.

В марте Сенат США принял законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса. Два месяца спустя Конгресс страны решили выделить еще три триллиона долларов на эти цели. Масштабную программу стимулирования проводит также Федеральная резервная система (ФРС), она осуществляет беспрецедентное по объему количественное смягчение (выкуп ценных бумаг у банков).

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