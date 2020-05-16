В Конгрессе США решили выделить еще 3 триллиона долларов для поддержки экономики

Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет мер для поддержки экономики на сумму 3 триллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, около 1 триллиона долларов будет выделены штатам и местным властям, также предусмотрено создание фонда в размере 200 миллиардов долларов для сотрудников критически важных сфер, включая здравоохранение. Кроме того, выплаты на семью будут увеличены до 6 тысяч долларов, еще 75 миллиардов будут потрачены на проведение тестирований на коронавирус. Меры поддержки также коснутся выплат пособий по безработице и покрытие образовательных кредитов.

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Законопроект, предложенный демократами, был одобрен в пятницу, 13 мая большинством голосом. После этого он должен поступить на рассмотрение Сената.

В конце марта Сенат США принял законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса. 24 апреля Конгресс США одобрил пакет новых экономических мер для борьбы с негативными последствиями коронавируса для экономики страны. Палата представителей согласилась выделить почти 500 миллиардов долларов, после этого документ должен был подписать американский президент Дональд Трамп.

По данным на 15 мая, в мире более 4,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 304 тысяч скончались, более 1,6 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Россия, Великобритания, Испания и Италия.

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